“Venganzas creativas” presenta: Ex le hace creer a sus amigos que está muerto

Muchas veces no terminamos de muy buena forma con nuestras parejas, dejando a veces un resquicio de rencor, por lo que se debe esperar a la revancha. Así un hombre de 75 años, pasó 3 meses sin que sus amigos supieran que estaba vivo, pues su ex había puesto una tumba con su nombre.

Alan Hattel, el protagonista de nuestra historia, se dio cuenta que desde hacía 3 meses sus amigos no se comunicaban con él, ni siquiera lo visitaban. Buscó múltiples explicaciones hasta que, en una visita fortuita al cementerio, encontró una tumba reciente, en la que estaba grabado su nombre.

