Reloj del fin del mundo se adelanta a tan solo 100 segundos del apocalipsis

La humanidad enfrenta amenazas de manera simultánea: la guerra nuclear, el cambio climático y la posible epidemia del Coronavirus. Estas amenazas se agravan por la tecnología, ya que una guerra de información podría socavar la capacidad de respuesta de las personas.

El Bulletin of the Atomic Scientist, señaló que el reloj del fin del mundo pasó de los dos minutos antes de la media noche, a los 100 segundos. este movimiento no se había visto desde 2018.

Señalan que la humanidad ha entrado en un periodo de advertencia en el que el peligro es muy grande y el margen de error es poco. La medición está más cerca que nunca desde la creación de este ‘reloj’ en 1947, superando el hito de dos minutos para la Medianoche de los dos años pasados, que solo se había igualado en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética probaron bombas de hidrógeno.

