Rechazan padres de niños con cáncer postura del Ejecutivo, nuestros hijos no son rehenes de asuntos administrativos

Rechazan padres de niños con cáncer postura del Ejecutivo, nuestros hijos no...

Hugo Hernández

La mañana de este jueves padres de niños enfermos de cáncer, se hicieron presentes a las afueras de Palacio Nacional para intentar entrevistarse con el presidente de la República y solicitar que se distribuyan los medicamentos que sus hijos necesitan, el acceso les fue impedido. No se trató del primer acto de inconformidad de los jefes de familia, apenas ayer bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para hacer oír sus demandas.

Ante los reclamos, el jefe del Ejecutivo Federal arremetió contra el Doctor, Jaime Nieto, director del Hospital Infantil, Federico Gómez, pues según una hipótesis apunta a que el galeno desea mantener contratos con la empresa PISA para el suministro de medicamentos, lo que obstaculiza la distribución de los fármacos; el desabasto se explica por resistencia de los directivos del hospital, quienes hacían negocio, aseguró el mandatario.

Incluso la Secretaría de la Función Pública abrirá una investigación contra Nieto Zermeño y otros directivos pues, “hacían jugosos negocios con las medicinas, con los materiales de curación y había y sigue existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían cuotas de recuperación… este es el caso de los niños con cáncer, una sola empresa era la que abastecía y por eso todo esto que está sucediendo”, enfatizó.

Para este medio, Israel Rivas, padre y vocero de los afectados, refirió, “no nos pueden decir que el director del Hospital Infantil es el responsable, porque el desabasto es nacional, hace falta medicamento en el hospital de Ixtapaluca, en el de Puebla; no puede ser que el Doctor del Hospital Infantil controle lo que pasa en otros hospitales; incluso falta medicamento en muchas farmacias, yo ya pregunte”, acusó.

Por otro lado, una madre que pidió mantener su identidad en secrecía, consideró que por la lucha contra la corrupción del gobierno no se debe mantener de “rehenes” a sus hijos, pues padecen las consecuencias de irregularidades administrativas que no son su responsabilidad, además de que su vida está en juego constantemente ante lo que calificó como “indolencia oficial”, pues consideró que mientras se destinan recursos para jóvenes sin empleo, también para niños que no tienen posibilidad de “disfrutar su infancia”, lamentó.

Hasta el momento y según la información oficial, se han entregado apenas 400 piezas de vincristina, uno de los medicamentos exigidos por los padres, quienes consideraron además que con esas dosis no se soluciona el problema.

El director del Hospital Infantil, Jaime Nieto aseguró que desde este miércoles se normalizó el servicio de quimioterapia, y que únicamente ocho pacientes, de 800, no recibieron medicina.

Llama la atención que el galeno sostuvo una reunión está mañana con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, tras lo cual dio a conocer que hubo retraso pues el proveedor no entregó las dosis necesarias, aunque apuntó que el fármaco llamado vincristina carece en todo el mundo, por lo que se hizo una ampliación de contrato para dar tiempo a la federación de hacer una compra consolidada.

Por su parte, la Secretaría de Salud dijo que no faltan ni faltarán medicamentos para niños con cáncer.