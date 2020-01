Paz, armonía y seguridad priístas

MAESTRO, CUMPLE 50 AÑOS EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS. ¿SIRVE?

-Cumbres van y vienen, líderes del orbe prometen o hasta se burlan (como Trump), y los pueblos pobres están cada vez más al borde del precipicio. Alito Moreno opinó que México no está para aprender y necesita experiencia y resultados. -¿Así como los catástroficos saldos que dejó en Campeche? No por nada en su estado natal también le decían Roba-lito. El líder del partidito tricolor agregó que el Partido Revolucionario Institucional le garantizó al país “paz, armonía y seguridad”. -Paz de los sepulcros con los sexenios genocidas de Díaz Ordaz y Echeverría, armonía para saquear a la nación entre uno y otro gobernante, y seguridad de que no volverán en muchos años luego de que los sacamos a votos y patadas de Los Pinos. Entró en vigor la Ley de Confianza Ciudadana, y AMLO no descarta que la gente reporte su consumo de luz. -No es mala idea, porque está distante la ley de confianza a autoridades y más si se trata de Bartlett, experto en caída de sistemas: no se le vaya a caer el foco… Don Andrés pidió a conductores no dar dinero a quiene tomen casetas. -Que la GN impida con más firmeza que las tomen, porque para muchos ya es un ilegal modus vivendi. La 4T presentará semanalmente El Pulso de la Salud, informe detallado del esquema sanitario. -Que al presidente no le tiemble el pulso para regañar o sancionar a autoridades que sigan incumpliendo con el abasto medicinal en clínicas públicas.