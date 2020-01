No les cumplen con su pago en Coyoacán

Hugo Hernández

Este miércoles, alrededor de 50 trabajadores de limpia de la Alcaldía de Coyoacán se manifestaron en la esquina de las calles de Felipe Carrillo Puerto y Miguel Ángel de Quevedo, Colonia Villa Coyoacán, debido a que desde septiembre las autoridades de la demarcación les han incumplido con sus pagos.

A eso de las 10 de la mañana, los afectados llegaron con 20 camiones recolectores y los estacionaron en el Jardín Hidalgo, frente a la entrada del Registro Civil de la alcaldía y poco a poco fueron llegando los empleados de limpia para manifestarse y amenazar con tirar la basura en esa parte.

Posteriormente, en la explanada de la Alcaldía de Coyoacán se congregaron más de 200 recolectores de basura, quienes acomodaron unos 20 vehículos alrededor, piden la presencia de Manuel Negrete para que les dé solución a la falta de pagos, de lo contrario amenazaban con regar la basura en la explanada.

Luego de hora y media de espera, un funcionario de la alcaldía salió para negociar con ellos y les prometió el pago lo antes posible, pero hasta el momento los trabajadores amagaron con volver al primer cuadro de Coyoacán para tirar basura en la explanada si no les cumplen con su quincena.

“Nos han venido retrasando los pagos. Dicen que como somos de Nómina 8, algunos, el presupuesto se acabó para esos trabajadores, pero eso sí nos siguen exigiendo. No es posible que el alcalde Manuel Negrete, mande a sus gatos a supuestamente resolver y no resuelven nada. Vamos a esperar hasta este viernes, porque si no cumplen, ahora sí les vamos a traer un regalito”, dijo a este medio el señor Aurelio.

A decir de los trabajadores, no solo a quienes se manifestaron en la explanada de Coyoacán les han negado su pago, sino también de otras áreas y a quienes están adscritos a la Nómina 8 o eventuales, toda vez que en repetidas ocasiones les han retrasado su pago, o les dicen que ya o hay presupuesto.

“Me han amenazado. Dicen que si denuncio que no me han pagado, ya saben dónde vivo y algo podría pasarme. Pero no me han pagado desde hace más de un mes y lo único que dicen es que cuando haya presupuesto pagarán. Pero no les importa eso y mis jefes me siguen exigiendo desempeñar mi trabajo y también cumplir con mis horarios, cuando tengo que salir de la oficina para resolver mi situación”, relató a este medio una trabajadora de Coyoacán.

Los trabajadores de limpia esperan que este viernes, el alcalde Manuel Negrete cumpla su palabra de darles su pago, o de lo contrario están dispuestos a regar basura en la explanada del centro de Coyoacán.