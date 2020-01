Lupita D´Alessio celebra 50 años de carrera

Lupita D´Alessio sigue demostrando porque es la más grande baladista que ha dado México, y por eso quiere festejar con sus fans este 22 de mayo en le Arena CDMX sus primeros 50 años de carrera con un concierto acústico denominado De la nada hasta ahora.

“Estoy muy emocionada… le doy gracias a Dios que me haya permitido llegar hasta aquí y si él lo permite vamos a hacer un concierto sinfónico para festejar estos 50 años el próximo 22 de mayo con el concierto sinfónico De la nada hasta ahora, porque es el título de un poema que yo lo escribí en 1983 en un momento de soledad, en un momento de crisis emocionalmente hablando”.

La cantante compartió que se siente feliz con la nueva vida que lleva ahora. “Hoy me siento completamente satisfecha, plena con todo lo que he logrado, con mis hijos, con mis nietos… doy tantas gracias a Dios porque él me rescató, volví a ver la luz al final del camino, al final se compadeció de mi porque sí le di lata, pero Dios siempre te guía con la paciencia de su amor. Yo siempre he dicho la verdad y no expondría a mis hijos con alguna mentira”, dijo.

Continuó. “Estoy feliz , realizada y contenta de dar nuevamente un show muy especial porque ya son 50 años de carrera que se han ido muy rápido, en los que he tenido bajas y altas, pero lo importante es que mi público me sigue apoyando y yo los sigo amando como el primer día, gracias”, finalizó la Leona Dormida en entrevista.