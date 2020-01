Julio Preciado ya se recupera en casa

Like

A pesar de que un día antes de que internaran a Julio Preciado en el hospital de Guadalajara para que les hicieran su trasplante de riñón, dijo en exclusiva para Grupo Cantón que permanecería cerca de un mes en el nosocomio después de la operación, la verdad es que el cantante salió tan bien del trasplante que ya se está recuperando en su casa de Mazatlán. Eso sí, seguirá llevando una estricta dieta y un tratamiento médico por algunos meses en lo que su cuerpo asimila el nuevo órgano.

El cantante salió del hospital acompañado de su amigo Pancho Barraza, quien se encargó de llevarlo hasta la salida en silla de ruedas. Preciado, quien fue vocalista de Banda el Recodo, dijo que parte de su rehabilitación es la terapia física, por lo cual, ya comenzó a realizarla, además de que su control de esfínteres ya está en la normalidad. “El nuevo riñón está irrigando ya llega la sangre otra vez la cuerpo, ya estoy orinando por mi propio medio, ya no me están poniendo tanto líquido, estamos como dice el doctor, ‘en la parte médica no podemos hacer más ya”, dijo Julio Preciado.

Por su parte, su hermana blanca y representante comentó. “Gracias por preocuparse por su salud, afortunadamente va muy bien… alabado sea el Señor. Esperamos tener a Julio Preciado por un largo rato. No tengo palabras para agradecerle su preocupación y vamos a pedir que sigan orando por él. Pronto los vamos a ver en los escenarios funcionando como artista”, dijo la hermana.