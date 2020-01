Ernestina Sodi será demandada tras atropellar a repartidor

Luego de que Ernestina Sodi, borracha, arrolló con su camioneta a un repartidor de comida rápida el pasado 11 de enero al filo de las 19:00 horas en las Lomas de Chapultepec de la CDMX, ahora el quejoso Don Alberto Ángel Aguilar Guzmán no descarta la posibilidad de demandar a la hermana de Thalía, puesto que ésta ya lo abandonó a su suerte tras el accidente y el trabajador está muy afectado físicamente y sin dinero. En exclusiva para Grupo Cantón, don Ángel dio los detalles de su proceder.

“La señora Ernestina ya se deslindó completamente y el seguro solo me da largas. Solo le han querido dar 10 mil pesos que no me sirven para nada, ni para reparar mi moto. Ella actuó de mala fe. Ya estoy recibiendo asesoría por parte de unos abogados y sí vamos a proceder con una demanda, lo voy a hacer en la alcaldía Álvaro Obregón ante el MP, estamos esperando a que lleguemos a un termino con el seguro, pero si me dan largas, no se va a salvar, nadie está por encima de la ley, que pague lo que tenga que pagar y también los que la apoyaron. La señora fue la que me hizo el daño y tiene dinero”.

Continuó. “Ernestina no me ha dado un quinto, en el momento de choque solo me dieron el seguro de la camioneta de la señora. Los policías que estaban ahí le dieron más el apoyo a la señora que a mí, y eso que ella venía toda borracha. Y los aseguradores me hicieron firmar unos documentos para que ella se deslindara de toda responsabilidad, ella me engañó. No me dieron mis garantías. Yo pensé que sí me iba a apoyar pero no, en ese momento yo no podía ni pensar, ni coordinar ideas. Estuve tres horas ahí tirado en la calle con los dolores y la ambulancia apareció hasta las últimas”.

Don Ángel sigue muy afectado. “Estoy tratando de recuperarme físicamente, he tenido atención médica por parte del seguro en Médica vial, me han revisado mis pulmones, costillas, los brazos y mis piernas que tengo lesionados. Estoy preocupado porque no me han dado un cuadro clínico certero, pero lo que me dice el dr. es que no puedo trabajar porque no puedo hacer fuerza. Me han checado mis pulmones porque he estado perdiendo la respiración y me puede dar un paro respiratorio. Tengo varias secuelas que estoy acarreando”.

El repartidor está desesperado. “No solo tengo hematomas, no solo golpes… se me ha complicado el cuadro, me duele la espalda baja, también tengo la columna dañada y me podría quedar paralítico en un futuro si no me atienden bien, porque el golpe fuerte lo recibí en la espalda, la camioneta me pegó de lleno, por eso estoy resistiendo el golpe, posteriormente de ahí se derivan los problemas cuerdas cervicales, mi hombro derecho y en toda la parte de mi pecho, estoy segregando un líquido que me está afectando los pulmones y eso hace que no pueda respirar bien. Los doctores no me dan la certeza de lo que tengo, estoy desesperado”, finalizó el repartidor.

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS

Don Ángel lleva 13 días sin trabajar

Perdió su moto con el choque

Ya se le acabaron los ahorros

Sus gastos ascienden a 14 mil pesos al mes

Tiene dos hijos; uno en secundaria y otro en prepa

No puede trabajar por instrucción del doctor

Puede quedar invalido o morir de un paro respiratorio