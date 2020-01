Con protestas, pretenden boicotear al Insabi

FERMÍN SÁNCHEZ

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador culpó al director del hospital infantil Federico Gómez de no informar a los padres de niños con cáncer que ya se contaba con medicamento y provocar que éstos se manifestaran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Acusó, que en el sector salud había “mucha corrupción”.

Explicó que hay “resistencias” en el tema de los medicamentos porque, “los que no quieren dejar de robar, presionan y piensan que de esa manera daremos marcha atrás en las decisiones de no permitir la corrupción. No cederemos, cero corrupción.”

Estas acciones, dejan en claro que se pretende boicotear la operación del Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi) y utilizan a las familias de los enfermos para realizar bloqueos o protesta para frenar las políticas de la Cuarta Transformación.

El jefe del Ejecutivo, comentó en la conferencia Mañanera, que la Secretaría de la Función Pública iniciará una investigación en contra del director del Hospital Infantil por presuntos acuerdos con un laboratorio para la distribución de medicamentos para menores con cáncer.

El mandatario, enfatizó que existen los medicamentos para atender a niños y niñas que padecen cáncer, pero en algunos hospitales se están negando a administrarlos, por ello, anunció que habrá un “plan de emergencia”.

López Obrador, aseguró que sí se cuenta con los medicamentos, pero indicó que si en los hospitales no se aplican, ya se arrancó un plan de atención.

“Ahora mismo yo le voy a pedir al secretario de Salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales que vayan al hospital del niño (Hospital Infantil de México Federico Gómez) y que constaten si están los medicamentos y si se están aplicando; y si no se están aplicando, que hoy mismo se inicie un plan de emergencia para que no les falten los medicamentos a los niños, hoy mismo”, expresó.

Durante la conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo, dijo que, si en los hospitales del Estado mexicano no se les da la atención médica, pediría a instituciones de asistencia privada apoyo para que se atienda a las y los infantes.

“Incluso haría yo un llamado a hospitales privados, especializados, para que se atienda a los niños, porque es la vida de los niños”, expresó López Obrador.

Detalló que su plan ante la exigencia de las madres y padres es que funcionarios de la Secretaría de Salud Federal acudan a hospitales en donde se asegura hay desabasto.

“El plan es trabajar para establecer el sistema de salud pública gratuita, el nuevo sistema de salud pública de atención médica y de medicamentos gratuitos, trabajar, lo dijimos, los servidores públicos las 24 horas. Entonces, terminando (la conferencia matutina) aquí el secretario de salud, ya lo dije, el subsecretario, el encargado de los hospitales van a trasladarse al hospital infantil para cerciorarse de que estén los medicamentos y que se apliquen los medicamentos a los niños”, señaló.

“Si ven que no hay disposición, que hay una especie de huelga para no dar el servicio, tenemos que tomar de inmediato otras acciones, tomar medidas para que los niños hoy mismo tengan la atención, tengan los medicamentos en otros hospitales públicos, en hospitales privados, donde se pueda”, aseguró.

López Obrador agregó que parte del plan, además de la movilización de funcionarios en todos los casos donde se hagan denuncias, se mantendrá la información diaria sobre el abasto, el actuar de los directivos de los hospitales y las denuncias contra las empresas que tienen el control de los medicamentos.

“Vamos a avanzar más en cuanto a tener mayor información sobre la empresa que tiene el contrato, sobre la actitud de los directivos de hospitales, sobre la investigación, que también hay que darle celeridad de la Función Pública. Todo, pero ya, no hay tiempo, no son ocho horas, es todo lo que se requiera de tiempo para atender esto”, indicó.