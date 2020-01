Buenas noticias de Fer del Solar

El querido conductor Fernando del Solar que nos ha mantenido preocupados las últimas semanas a causa de una neumonía que lo llevó al hospital en Navidad, dejó por fin la terapia intensiva, y ya se encuentra en terapia intermedia haciendo ejercicios de rehabilitación en temas de respiración y fortalecimiento de los pulmones. Afortunadamente evoluciona positivamente.

No podrá trabajar

Ahora que Pablo Lyle puede moverse con mayor libertad en la Florida, y que no tendrá tantas restricciones de horario y lugar, mucha gente se pregunta si podrá trabajar. La respuesta es no. Pablo no podrá trabajar por la simple razón de que no tiene visa de trabajo, y la embajada no otorgaría ese documento a nadie que estuviera en la situación legal del actor. Ni hablar.

Si es niño se llamará José

El bebé que espera Marysol Sosa viene a llenar de alegría la vida de la familia en México de José José, y sí, el nene que esperan es un niño, me cuentan que se llamará José en honor a su abuelo. Enhorabuena.

Fernando Carrillo, hará todo por ver a su hijo

Después de que recientemente le negaron su visa a Fernando Carrillo, conversé con él en mi cabina de radio, y me comentó que volverá a pedir su visa de turista para ingresar a Estados Unidos en 12 meses más. Deberá presentar 12 exámenes químicos (tomados cada mes) para demostrar que no hay indicios de marihuana en su sangre. Y así lo hará. Aunque él dice utilizarla de forma medicinal, dejará de consumirla definitivamente para poder obtener el documento y reencontrarse de nuevo con su hijo.

Se integra al elenco

Por cierto, Maribel Fernández, la adorada Pelangocha se integrará en días al elenco de la puesta en escena El Último día de Mi Vida, que protagonizan Ivonne Montero y Fernando Carrillo. Maribel llega a ocupar el sitio que dejará libre Alicia Encinas.

Notas y más notas…

Fue un ajuste de presupuesto lo que provocó la salida del maestro Jorge Romano, del elenco de profesores de La Academia. Que no se culpe a nadie. Son ajustes que se dan en todas las producciones… Aquí termino, la próxima semana más nombres…