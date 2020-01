América define alineación para enfrentar a Xolos

Ciudad de México.- Dicen por ahí que ya ni llorar es bueno, y tal pareciera que Miguel Herrera se aplica aquella frase que alude a aceptar lo que ya no tiene marcha atrás, porque además es parte del pasado. Y es que El Piojo, luego de que el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, aceptó que el silbante César Ramos está castigado por su mala actuación en el partido de Vuelta de la Final entre América y el Monterrey, optó por referirse a que su equipo perdió el título por los yerros que cometieron.

“Nosotros no ganamos la Final por lo que dejamos de hacer nosotros, por los errores que tuvimos, más allá de los errores que hubo después, que no nos competen a nosotros; si nosotros hubiéramos hecho un partido perfecto hubiéramos salido campeones, no lo hicimos, no salimos campeones”, dijo un crítico Herrera, totalmente despojado del tipo que normalmente reclama lo que le parece injusto.

Brizio habló de que Ramos no cumplió con el protocolo del VAR, lo que le impidió marcar un penalti muy claro sobre Guido Rodríguez, quien por cierto, no está más en el Nido, y Miguel apenas opinó y les deseó suerte a los de negro para lo que viene en adelante.

“Nada, ya tendrá mucho trabajo el señor Brizio, que lo hace muy bien, y tendrá que arreglar todas las circunstancias del arbitraje”, aseveró un diplomático y filosofal estratega americanista.

Y hablando precisamente de las ausencias, anunció que Nicolás Castillo no estará esta noche ante los Xoloitzcuintles de Tijuana, por lo que otra vez las Águilas tendrán que echar mano de un equipo con mayoría de mexicanos.

El timonel de los cremas mencionó que, a diferencia de Giovani dos Santos, quien repetirá en la oncena titular, el delantero chileno no termina por recuperar su mejor forma física, de ahí que le dará más tiempo para que logre ponerse al cien, pues hablando de calidad futbolística, esa la da por descontada.

“A Gio lo veo muy bien, pero a Nico todavía no, lo tenemos que poner físicamente bien y vamos a trabajarlo para que pueda competir con sus compañeros, porque la calidad no está en duda. En el momento en que mejor andaban vinieron sus lesiones, entonces vamos a esperar que Castillo se ponga al cien para competir”.

Y, como lo estila antes de los partidos, adelantó que saldrá con una alineación casi idéntica a la que venció a Tigres en su estreno en el Clausura 2020, a excepción de Luis Fuentes, pues su lugar será ocupado por el defensa paraguayo Bruno Valdez. Con lo anterior, la escuadra americanista se perfila para volver a formar con una línea de tres centrales en el fondo, pues repetirá el canterano Haret Ortega en la zona de seguridad.

LO TOMA CON CALMA

Referente a su ya cantada renovación como manejador de los hilos aguiluchos, se dijo tranquilo, pues la mesa está servida para alargar su acuerdo en el banquillo del citadino. Como ya lo había manifestado anteriormente, Miguel confirmó que, después de que cierren las contrataciones, será que se enfoquen en la nueva firma de su contrato.

“La verdad es que no hay prisa y estamos más ocupados por traer a las personas que nos hacen falta, y cuando termine el cierre de registros habrá tiempo para platicarlo, ambas partes quieren que nos quedemos, sólo es cuestión de tiempo para que nos sentemos a hablarlo, porque yo me quiero quedar y ellos quieren que me quede”, atajó.

TENDRÁ QUE ESPERAR

Sobre la situación del joven Adrián Goransch, quien llegó procedente del VfL Wolfsburgo II a probarse con el milloneta, Herrera informó que lo prestarán a otro club. “Es descabellado que un mexicano no juegue como mexicano, el muchacho es mexicano, y me parece que no está bien que en su país no pueda jugar como mexicano, pero como ya teníamos los planes y a la defensa completa, el muchacho va a salir prestado por ahora y le iremos dando seguimiento”.