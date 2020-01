Acusan panistas que desaciertos del gobierno federal generan mal gobierno en la capital

Hugo Hernández

Diputados de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México señalaron que los desaciertos del gobierno federal arrastra a la gestión capitalina a cometer errores en perjuicio de los ciudadanos y de sus derechos a la salud, por lo que dijeron deben encauzar sus políticas públicas y contener las crisis que se genera.

Mauricio Tabe, Coordinador de los diputados locales, informó que en el Congreso se trabaja en la búsqueda por garantizar los derechos de las niñas y niños capitalinos plasmados a la Constitución, y reconoce a la infancia como un grupo de población prioritaria para la agenda pública.

”Para evitar que la población sufra de condiciones adversas para el cumplimiento de sus derechos”.

En el marco de la presentación del Informe Especial sobre el Trabajo Infantil y Adolescente en el Metro, Central de Abasto y otros espacios públicos en la CDMX por parte de la CDH CDMX, refirió que hay algunas acciones ejecutadas desde el Gobierno Federal, que van en contrasentido al empoderamiento de la niñez.

Lamentó la eliminación del programa Estancias Infantiles, el cual ha colapsado el ritmo de vida de las familias y en especial, el de las madres trabajadoras.

Hoy en día, dijo, tan sólo en la Ciudad de México pasamos de 530 a 330 guarderías de este tipo, siendo este un factor adicional en la proliferación de trabajo infantil.

“Hay menos oferta de cuidado infantil, si funcionaban bien o no, el problema era de mejorar la operación y garantizar que no hubiera corrupción o desvío de recursos, pero no de eliminar el flujo de recursos dirigido a la organización comunitaria que hace esta oferta de servicios”.

Agregó que ”los Gobiernos son incapaces, de cualquier partido, de garantizar educación inicial con sus propios recursos, tienen que echar mano de la sociedad civil y eso es lo que estamos llamando y pidiendo, que pongamos atención al trabajo y al esfuerzo conjunto con sociedad civil, para garantizar el cuidado en la primera infancia”.

Se refirió también a la cancelación de estrategias con vertiente de salud, nutrición y educación. “Eliminando el esfuerzo del Gobierno por atender a los niños, la salud de los niños y la alimentación de los niños como esfuerzos educativos, tienen mucho menor alcance y las condiciones para la expulsión de las aulas son mayores”.

De acuerdo al Informe presentado, de 2015 a 2017 pasamos de tener 864 infantes trabajando en el Metro, a mil 420, es decir, casi el doble en edades de 3 y 14 años.