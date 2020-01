María Fernanda deja la docencia para dedicarse a la música

Sin duda alguna la mazatleca María Fernanda es una de las exalumnas más comprometidas con la escuela de alto rendimiento, los profesores no tuvieron muchas quejas con ellas, lo que tal vez hizo que el público no votara es que no se dio a notar en el reality, no tuvo escándalos y casi pasó desapercibida, le faltó causar controversia.

“Estar en la Academia fue una experiencia increíble, de hecho fui al casting con mi novio pero el solo pasó dos filtros” nos comentó en entrevista exclusiva para Grupo Cantón.

Durante el programa don de fue expulsada María Fernanda y Angie se enfrentaron en duelo con el tema Regresa a mi de IL Divo, y última se vio favorecida con las llamadas del público por lo que consiguió inmunidad y mandó a la cuerda floja a la docente (María José antes de entrar a la Academia fue maestra de primero de primaria) quien más tarde fue sometida nuevamente al voto de la audiencia al igual que Francely, para finalmente salir expulsada la sinaloense.

Los miembros del jurado, integrado por Danna Paola, Alexander Acha, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos, se mostraron inconformes con la decisión del público pues a su parecer lo consideraron el desempeño, talento y capacidad que ha demostrado María Fernanda a lo largo de La Academia. Danna Paola derrame algunas lágrimas por la salida de la mazatleca e invitó a los espectadores a no dejarse guiar por la apariencia al momento de votar sino por el talento de los participantes.

“Dejaré la docencia para dedicarme al cien por ciento a la música” nos dijo en exclusiva para Grupo Cantón.