Checa el line up oficial del Corona Capital Guadalajara 2020: lo encabeza The Strokes y Kings of Leon

Ciudad de México.- el día de hoy se dio a conocer el line up oficial de la tercera edición del Corona Capital Guadalajara, el cual apenas lleva dos años en tierra tapatía y sigue fascinando a los fanáticos de la música, este año con invitados como The Strokes y Kings of Leon.

Además de los headliners, podrás disfutar de Foals, Blondie, Miami Horror, , The Hives, Of Monsters and Men, Nick Murphy, Washed Out, Two Door Cinema Club, y muchos más.

El Corona Capital Guadalajara se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo del 2020 en la Explanada del Estadio Akron.

La preventa Citibanamex comienza el próximo 28 y 29 de enero. La venta general de boletos será el 30 de enero.

PRECIOS

Abono General

Fase 1 $1,800

Fase 2 $2,200

Fase 3 $2,500

Fase 4 $2,800

Fase 5 $3,200

Boleto General por día:

Fase 1 N/A

Fase 2 $1,220

Fase 3 $1,500

Fase 4 $1,800

Abono Comfort Pass:

Fase 1 $2,400

Fase 2 $2,850

Fase 3 $3,200

Fase 4 $3,550

Fase 5 $4,000

Comfort Pass por día:

Fase 1 N/A

Fase 2 $1,520

Fase 3 $1,900

Fase 4 $2,300

Abono PLUS

Fase 1 $3,600

Fase 2 $3,800

Fase 3 $4,100

Fase 4 $4,400

Fase 5 $4,900

Boleto PLUS por día:

Fase 1 N/A

Fase 2 $2,500

Fase 3 $2,800

Fase 4 $3,000

El Corona Capital, un festival lleno de música, gastronomía y diversión que ha demostrado que puede salir de la Ciudad de México y cautivar a personas de otra zona del país.