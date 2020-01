Agrietan casas, obras de Cablebús

Se levantaron las estructuras de las edificaciones a la redonda, otras, se han sumido por las vibraciones

En una reunión pública sostenida con el recién nombrado director general del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, Manuel Fernando Galindo Altamirano, los vecinos de Cuautepec advirtieron que no permitirán que les quiten sus casas ni que se realice la construcción por la que ya tienen afectaciones psicológicas desde el día en que les dijeron que debían desalojar en tres meses.

Advirtieron que ese sistema, contrario a lo que afirma el funcionario, tampoco va a solucionar los problemas de movilidad de la zona que se podrían arreglar con menor inversión y sin afectar a la población.

Uno de los vecinos expresó, en la reunión celebrada junto a los campos Revolución, de la colonia Zona Escolar: “Aquí no queremos Cablebús; yo estoy defendiendo mi patrimonio”, y destacó que para las autoridades “es muy fácil llegar, tocar y afectar; ahora desgraciadamente mi familia está afectada psicológicamente. Yo no lo voy a permitir porque 30-35 años me costó construir mi casa” por lo que, dijo que ni él ni sus vecinos ” nos vamos a dejar. No queremos Cablebús”.

La nuera del afectado, señaló en la sesión pública, que el 10 de septiembre de 2019 llegaron funcionarios del Gobierno y le dijeron que tenía 3 meses para desalojar “desde ese día mis niños me preguntan si nos van a quitar la casa, que si nos vamos a quedar sin ella. Mis hijos no tienen por qué cuestionarse todos los días si nos van a quitar la casa”.

Agregó que acudió a las oficinas del órgano Regulador del Transporte, que inicialmente estuvo a cargo del proyecto, y el ingeniero que les atendió les dijo que la afectación es de 800 metros a la redonda del lugar donde se levante la torre.

“Fui a Ecatepec, me subí al Mexicable y vi que las cabinas nunca dejan de girar, es una rueda de la fortuna eso. A las personas de la tercera edad y a las personas con niños pequeños también les será difícil abordar”.

La afectada agregó, que con el respaldo de sus vecinos que gritaban “No al Cablebús”, fue y preguntó en Ecatepec a las personas afectadas por la construcción del Mexicable qué habíapsado con sus casas y la respuesta fue que se hundió; se están cuarteando mis paredes y el Gobierno no se quiere hacer responsable. Su consejo a nosotros fue que mejor vendiera la casa porque a la larga, con un terremoto, se va a caer porque no va a quedar igual. Las vibraciones perjudican las casas”.

El director del Cablebús dijo a los vecinos que “es un proyecto de movilidad. Efectivamente hay diferentes opciones. El proyecto que promueve el Gobierno es el que trata de ser menos agresivo con el entorno. Hay trípticos, hay informaciones y no les tengo que decir más dónde están ubicadas las estaciones. Una de las ellas está propuesta en parte de este espacio que no implica que desaparezca este campo deportivo”.

DICEN VECINOS

El Cablebús es agresivo e ineficiente

FRASE

“Los afectados de Ecatepec por el Mexicable nos dijeron que hay mucha inseguridad. Si te asaltan, te tienes que aguantar, ahí sentada junto con tu asaltante porque se va a bajar hasta donde tú te bajes”.

Vecina afectada