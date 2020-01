Madre solo hay una

A pesar de que muchos envidiosos critican a la banda El Recodo de don Cruz Lizárraga, porque asiste a festivales culturales en prácticamente todo el mundo, la verdad es la única agrupación que ha puesto en alto el nombre de México en los cinco continentes, como fue el deseo de su fundador don Cruz Lizárraga. Ya quisieran esos detractores tener por lo menos una invitación para representar a nuestro México lindo y querido más allá de nuestras fronteras.

Y menciono esto porque La madre de todas las bandas, viajó por enésima ocasión a Europa y ya se encuentra en España, donde participará en la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, del 22 al 26 de enero. Una vez más la agrupación sinaloense pondrá a bailar a turistas de todo el mundo con sus más sonados éxitos y de paso dar una muestra de lo que tenemos en Sinaloa y México entero.

Entiendo que muchos compañeros de la prensa son tercos y a veces hasta fastidiosos en su afán por conseguir declaraciones de los artistas, pero de eso a que convoquen a hacer un movimiento para no ofrecer más entrevistas en los aeropuertos, como lo propuso Ángela Aguilar, se me hace muy riesgoso, pues estarían cortando la libertad de expresión; además de que no está bien que la propuesta venga de una jovencita que apenas va ascendiendo en su carrera.

Lo peor es que un hombre con tanta experiencia como su padre, Pepe Aguilar le haga segunda, cuando para llegar a ser la estrella que hoy es, muchas veces ocupó de la prensa y la sigue ocupando; simplemente, si ellos (Los Aguilar) no quieren ofrecer entrevistas cuando viajen, pues que no lo hagan y ya, pero no anden calentando a los demás famosos.

Al que de plano le fue como en feria por bocón y fanfarrón fue a Lupillo Rivera, pues ya se confirmó que no estará en La Voz 2020 porque, al parecer, esa fue una de las condiciones que puso Belinda para permanecer en el programa, que no estuviera más El Toro del Corrido, pues no lo quiere ver ni en pintura, luego de que la balconeó en un programa de radio sobre el supuesto amorío que sostuvieron.

Al hermano de Jenni Rivera se le olvidó que los caballeros no tenemos memoria y eso de hablar de una muje, lo dejó muy mal parado en el medio artístico y en la televisora del Ajusco, quien ya anda buscando al sustituto del grupero para que acompañe a Belinda y Ricardo Montaner en la nueva edición del programa. Como candidato se mencionaba a Gerardo Ortíz pero la mala publicidad que le dieron al aparecer en una foto con el hijo de un narco, echó por tierra los planes.