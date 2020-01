Madonna con cruda enfermedad

La artista estadounidense Madonna canceló el pasado domingo otro de los conciertos que tiene programados en Lisboa, de hecho fue el quinto de los ocho que tiene previstos en la capital y con los que arranca la gira europea para promocionar su disco Madame X. Al parecer la artista continúa con los males que le aquejan en su rodilla. De hecho está tomando terapia en una tina, a la cual la llenan de hielos con agua y ella se sumerge, para después masajear su pierna. “Señor, ten misericordia. Las cosas tienen que cambiar”, y cambiarán porque Madame X es una luchadora”, posteó la artista.

Además, el promotor de los espectáculos, Everything is new, anunció en su página de Facebook dos horas antes del inicio del concierto que la cantante no podría salir este domingo al escenario, sin explicar los motivos. Mientras que los asistentes de ese día, recibieron un mail con el aviso a tan sólo 45 minutos antes de que iniciara el show.

“Lo siento, tuve que cancelar esta noche, ¡pero debo escuchar a mi cuerpo y descansar! Ese vino blanco de Oporto me ayudó a sobrellevar el último concierto. Nos vemos el martes, crucemos los dedos”, también posteó la cantante en su cuenta de Instagram

Sin embargo, en los últimos días la prensa alertaba de que en los conciertos en Lisboa podría apreciarse que Madonna no estaba al 100 % físicamente y que todavía quedaban secuelas de lesiones pasadas que ya la habían llevado a cancelar espectáculos.