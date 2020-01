La Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos: Ebrard

Hugo Hernández

El canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubón subrayó que la actuación de la Guardia Nacional (GN) para contener a poco más de mil migrantes originarios principalmente de Honduras, que intentaron ingresar al país por Tapachula, se comportó conforme a los ordenamientos que se le han dado.

“Tengo el reporte del día de hoy, que me ha dado la señora secretaria de Gobernación. Muchas gracias, Olga[Sánchez Cordero] No tenemos heridos por fortuna, no tenemos una situación que lamentar”, destacó.

Al dar un informe sobre la situación de los más de 2 mil 400 migrantes que comenzaron a llegar a la frontera sur de México, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), detalló que no hay un destacamento de la GN que se especialice en el tema de migración. “En esta ocasión, el INAMI le pidió a la GN su respaldo conforme a la ley, es un atributo que le da la ley, para apoyarles el día de ayer, en caso contrario hubiéramos tenido una situación muy difícil, o peor”, refirió.

“A pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que, si alguien tenía la intención de provocar, no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades”, destacó.

El canciller aseveró que la situación se tornó un tanto violenta luego de que los migrantes entregaron una carta en la que se plantea la suspensión de la Ley de Migración mexicana para que ellos pasen por México, “pero no podría el Presidente de la República acceder al planteamiento que hicieron si no se estableciese una situación de excepción en la ley”, explicó.

Marcelo Ebrard expresó que por el momento no se requiere un mayor número de elementos de la GN, y detalló que la corporación tiene varias posiciones en la frontera sur, y el personal que está por región de unos 600 elementos, quienes se concentran cuando hay una petición de autoridad.

“En este caso va a depender del número total de efectivos, probablemente lo sabremos el día de mañana, o en cuanto vaya terminando este proceso, y le pediremos a la GN cuántos intervinieron al final del día porque va variando”, anotó.

Al respecto, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero enfatizó que la GN fue como es, “solamente ordenó a los migrantes para que los migrantes entraran ordenadamente. De ninguna manera ha habido un acto que pudiéramos llamar de represión, ni siquiera de molestia, simplemente ha sido ordenar esta migración”.