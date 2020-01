El papá de Jenni Rivera a punto de un derrame cerebral

Trascendió que Don Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera, fue ingresado de emergencia a un hospital de California tras dolores en el brazo y pecho que indicabanun posible infarto. Sin embargo, al hablar directamente con el artista, él nos confesó que todo se trató de que sentía mal por su presión arterial y que no estaba para morirse, pero que sí pudo haber sufrido un derrame cerebral.

“Yo no quería ir al hospital, pero insistió mucho mi hija Chiquis, si me sentía mal pero era porque estaba descontrolado de mi presión. La tenía muy alta, arriba de 180. En el hospital me arreglaron pero yo no quiero seguir tomando medicamentos, a mi eso no me gusta”, dijo el artista.

Sin embargo, a pesar de que se puso mal por la presión, don Pedro asegura que ya tiene la solución para su problema, pues posee un té que le está ayudando a recuperarse. “Yo siempre he sido muy sano, y no me dio u infarto ni el derrame porque no tengo las arterias tapadas, yo siempre he hecho ejercicio. De hecho en las mañanas cuando me levanto a las cuatro de la mañana, me tomo dos vasos con agua y luego me preparo un té”.

Continuó. “El té me lo recomendó mi comadre y es una pócima de alpiste, alfalfa y un poco de ajo chino, me lo tomo en las mañanas y listo, la verdad es que ya estoy mejor y ya estoy trabajando como siempre”, dijo el cantante.