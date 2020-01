“Yo estoy construyendo mi quinto hotel, a Luis Miguel no le alcanza para comprar uno”: Roberto Palazuelos

¿Luis Miguel tiene mucho más que tu económicamente hablando?

“Yo estoy construyendo mi quinto hotel porque toda la vida me he dedicado a trabajar y a invertir y él ha dedicado toda su vida a despilfarrar, no creo que tenga mucho, es mas no creo que le alcance ni que tenga suficiente dinero para comprar uno de mis hoteles y yo tengo 5. Yo no necesito nada él y nunca me peleé con el wey.”

¿Le “gorroneaste” viajes por el mundo a Luis Miguel?

“Nunca tuve necesidad”

¿Pero si le gorroneabas irte en su avión por el mundo?

“Mentira, el avión que tenía Micky era insignificante al lado de los que tenían nuestros amigos íntimos, el de Luis Miguel era un avión de tercera, un jet star 1968 con matrícula, Julieta Charlie bravo al cual nunca me subí y ni quien se quisiera subir a esa carcacha que le vendió Jaime Camil y que para irte a Nueva York tenías que hacer 3 paradas, ese no llegaba ni a Guadalajara, yo no viaje con él ni a la esquina porque mis mejores amigos eran los dos hermanos Gerardo y Federico de Lamadrid, Federico se llevaba mas con Micky y yo mas con Gerardo.”

¿Entonces no viajaste con Luis Miguel alrededor del mundo?

“Si, viajábamos por todo el mundo pero en los aviones de ellos. Luis Miguel presume que yo viaje por el mundo con él, ¿Cuál mundo? Cuando lo vea le voy a decir: -tu bien sabes que eso nunca pasó, ahora cúmpleme y si llévame tu a viajar por el mundo-. Me menciona a mí y no a sus otros amigos porque soy más famoso y ni me molesta, me hacen publicidad y esto es “show bussiness” pero no es verdad, también es mentira que fui a la boda de Yuri ni tampoco fue el Burro ni González Iñarritu, lo que si es verdad es que nos echábamos arrancones con mis autos, entre ellos con mi porsche, eso sí pasó.”

¿Y si es cierto que cuando te dieron un papel en la novela, Luis Miguel te dijo en tu propia fiesta: “tú nunca serás como yo”?

“Si me hubiera dicho “No eres como yo” me hubiera parado y le habría puesto un madrazo”.

¿Extrañas andar para arriba y abajo y ser amigo de Luis Miguel?

“Toda la banda nos la pasamos increíble porque en el grupo había grandes tipos, varios de ellos 50 veces más ricos que Luis Miguel como los amigos de Lamadrid o Armando Torrado, el dueño de Starbucks, claro que estoy seguro que Micky tenía amigos lamehuevos que los llevaba a viajar con él pero yo nunca fui uno de ellos y me choca que estoy súper a gusto con mi hijo y me llegan por las redes sociales 5000 insultos por una mentira.” concluyó el “Diamante Negro” el único actor que no tiene miedo de decir la verdad.