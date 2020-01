Quiero acabar con los charlatanes, en bien de los animales: diputada

Hugo Hernández

La diputada de Morena, Leticia Varela, rechazó las voces que están en contra de su propuesta para reformar la Ley de Protección a los Animales y aseguró que busca terminar con los que dijo charlatanes y supuestos veterinarios quienes vacunan y operan poniendo en riesgo la vida de los animales.

“Yo sí quiero terminar con los charlatanes, contra los que no son veterinarios y dicen que sí y dan vacunas y hacen operaciones y de repente te entregan al animal muerto cuando tú lo llevaste a bañar”, aseveró.

Afirmó que toda ley es perfectible y estas mesas son para incluir las propuestas de manera respetuosa, estamos escuchándolos a todos, aunque también hay mucha gente a favor de nuestra iniciativa.

“Estas mesas son las que nos van a ayudar a tener una ley perfecta y darles voz a los que no la tienen, vamos a sacar una ley para beneficio de los animales”, aseveró.

“No estén enojados conmigo, la verdad a veces sí me canso en las redes sociales de todo lo que dicen, pero por supuesto que voy a aguantar porque creo que tengo razón en muchas cosas, tal vez en otras como la vida silvestre no, separémoslas”, finalizó.

Qué bueno que me escuchen, que escuchen mi versión, quédense con la que ustedes quieran o ninguna, démosle vuelta a esta página de enfrentamientos, si hubo un malentendido entre ciertas personas con una servidora, démosle vuelta a la página para trabajar mucho en darles voz a los que no tienen, finalizó.

“Vamos a darle vuelta a la página, porque yo creo que, en el fondo, el tema es el bienestar animal; hay personas que viven del maltrato animal y eso hay que evitarlo, hay gente que vive de explotar a los animales y eso hay que evitarlo”, subrayó.

La congresista participó en las mesas de trabajo ‘Rumbo a la armonización de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México’, organizada por la presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Ambiental del Congreso capitalino, Teresa Ramos Arreola.