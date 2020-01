Mariana Soane sin prisas para el amor

Con la franqueza que caracteriza a Mariana Seoane, compartió en exclusiva para Grupo Cantón que por el momento se encuentra soltera, pero abierta al amor. Eso sí, tiene congelados su óvulos para cuando llegue a su vida un hombre en toda la extensión de la palabra, tal y como se lo aconsejó su amigo Juan Gabriel.

“Igualmente tengo mis óvulos congelados, estamos viendo casos sorprendentes como el de Cameron Díaz que tiene 48 años y acaba de ser mamá y ella misma, no rentó un vientre ni dada. Yo tengo mis óvulos y ahí están, estoy esperando a un buen hombre… Quiero dedicarme a lo mío… No estoy cerrada al amor”, dijo la intérprete de “Una de dos”.

La cantante, quien se encuentra arrancando el 2020 con mucho trabajo con sus shows, compartió que Juanga le dio buenos consejos. “Juan Gabriel me regaló una capa en el Foro Sol, extraño abrazarlo, sus pláticas, sus risas, como me regañaba y decía que es lo que tenía que hacer, me regañaba como un padre porque yo le contaba mis anécdotas y mi vida personal. Él era muy divertido y me recomendó ‘búscate un hombre que esté hecho de pie a cabeza porque usted ha luchado mucho para ser quien es como para que venga alguien a vivir de usted’, me dijo”.

Continuó. “Fue un consejo de alguien que te quiere tanto y que me conoció desde mis inicios, el me decía que encontrara a un hombre que entienda mi carrera y que no me limite en lo que hago, hablábamos mucho en ese tema”, confesó Mariana.