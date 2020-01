Famosos que murieron en accidentes

Hay artistas que perdieron la vida de una forma trágica e inesperada, por lo cual la notica de su muerte es impactante para el público. Este es el caso de famosos cuya vida vio fin sobre un automóvil, un avión o en el mismísimo foro de trabajo. En BASTA! te presentamos una selección de los acontecimientos trágicos que han dejado huella en el mundo del espectáculo.

La noticia de su muerte es impactante para el público y en ocasiones inolvidable, com o artistas de la talla de Pedro Infante, James Dean o Lady Di, quienes a pesar de los años que llevan muertos, su gente no los olvida. Por desgracia la muerte no avisa, pero si se puede posponer por algunos años más, como por ejemplo, si los actores Jorge Navarro y Luis Gerardo, artistas de la serie Sin miedo a la verdad, no se hubieran tropezado contra un barandal de utilería aún estuvieran vivos, y si el galán de Hollywood, James Dean, no hubiera acelerado tanto, no hubiera tenido ese lamentable accidente.

JENNI RIVERA

El avión en donde viajaba despegó del aeropuerto de Monterrey, pero apenas unos minutos después se perdió el contacto con la aeronave. En la tarde de ese domingo de 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que habían hallado el avión destrozado.

BRANDON LEE

El hijo de Bruce Lee, Brandon, tenía solo 28 años cuando murió en el set de la película El cuervo. En una escena de la película debía usarse una pistola cargada con balas falsas. Pero el arma tenía municiones reales. Brandon recibió un disparo en el abdomen y murió.

PAUL WALKER

La franquicia Rápido y Furioso perdió a su estrella más grande, Paul Walker, en un accidente automovilístico. Estaba conduciendo un Porsche con un amigo cuando se estrelló contra una farola y 2 árboles.

PERRO AGUAYO JR.

El luchador El Hijo del Perro Aguayo, de 35 años de edad, murió en la madrugada de marzo del 2015 tras una pelea realizada en Tijuana, Baja California en la que recibió un fuerte golpe en el cuadrilátero. La AAA, empresa para la que trabajaba, confirmó su fallecimiento.

JORGE NAVARRO Y LUIS GERARDO

La semana pasada, el mundo del espectáculo se volvió a vestir de luto y es que Televisa dio a conocer la muerte de Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera quienes formaron parte de la serie Sin miedo a la verdad.

JAMES DEAN

El actor estadounidense se estrelló un 30 de septiembre de 1955. A pesar de la advertencia de un policía de tráfico que les paró a él y a su acompañante por exceso de velocidad, dos horas antes del siniestro, James apenas levantó el pie del acelerador de su nuevo auto.

VIRIDIANA ALATRISTE

La actriz, quien fuera la hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, murió en un accidente automovilístico el 25 de octubre de 1982, a los 19 años de edad. La joven artista salió de una fiesta y se dirigía a su domicilio cuando se estrelló por Constituyentes.

PEDRO INFANTE

En 1957, murió Pedro Infante. A las 10 de la mañana de hace poco más de medio siglo, en las calles de la CDMX se voceaba: “¡Pedro Infante murió en un terrible accidente!”. Era el único ídolo en esos días, puesto que Jorge Negrete ya había fallecido, pero de enfermedad