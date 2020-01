¿Ahorita no está o domicilio conocido?

MAESTRO, LUIS ECHEVERRÍA FESTEJÓ 98 AÑOS CON MOLE Y AGUAS FRESCAS

-El coasesino de Tlatelolco y asesino de San Cosme sufre Alzheimer, porque se le olvidó que tiene que morirse. El Inegi usará tablets para el Censo 2020. -¿Y en el caso de Rosario Robles, Javier Duarte, Collado, García Luna y otros detenidos, y Lozoya, César Duarte y otros tránsfugos, en sus casas dirán “ahorita no está, va a tardar un poquito en regresar”, o “póngale domicilio conocido”?.. Fiscales del caso García Luna en EU dicen tener evidencias que construirán “voluminosos descubrimientos” en su contra. -Que a su vez descubrirán abultadas pruebas contra peces grandes y gordos que fungieron como sus cómplices. La UIF investiga negocios de Germán Ávila Villegas, hermano de Eruviel, exgobernador del Edomex. -Solapados por el exmandatario que $eguramente fue genero$amente $alpicado… La FGR extraditó a EU a José Sánchez Villalobos, El Señor de los Túneles. -Cercanísimo de El Chapo, que no lo pongan en la misma celda de Guzmán porque se escapan. La SCJN citó que el Congreso de NL no puede sancionar a El Bronco por el último fallo que dio Medina Mora. -Don Lalo, hasta el final de su inmoral carrera, emitió fallos polémicamente chuecos. Collins no podrá ser detenido porque un juez decidió que su delito ya preescribió. -El extitular del INVI tiene mucha Collins que le pisen, y no se podrá porque un mal juez lo e$- tá exonerando.