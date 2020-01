Marian Lorette “volvió a ver el sol” de Saltillo

Like

Después del lamentable accidente que le valió fracturas internas en la cabeza y mucha perdida de pelo, la pequeña Marian Lorette vueve a ver la luz de su amado Saltillo. Y es que la pequeña se restabece favorablemente de las múltiples cirugías que tuvo en diciembre de 2019.

“Le agradezco a toda la gente que siempre me han apoyado y los quiero mucho, que toda esta gente me está mandado muchas oraciones y que me quieren mucho”, dijo la niña en entrevista para la televisón.

La pequeña saltillense también compartió el encuentro que tuvo con Ana Bárbara recientemente en Monterrey luego de que la escuchara interpretar “Lo Busqué”.

“Me encantó conocerla, ha sido una persona muy buena conmigo. Estoy muy agradecida porque desde que estaba más chiquita me gustaba mucho escucharla y ahora hasta can todas sus canciones…”.