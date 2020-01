A seis años del asesinato “carpetazo” al caso de Gibrán

A seis años de que el ex participante de La Voz México… Gibrán Martiz, desafortunadamente fue secuestrado presuntamente por policías, en el kilómetro 98 de la carretera de Huatusco-Conejos, en Veracruz, al día de hoy no se le ha hecho justica al cantante, pese a que su padre don Efraín Martiz y su familia hicieron hasta lo imposible por dar con los responsables del asesinato.

El día de hoy se cumplen seis años de que se encontró el cuerpo de Gibrán, pero aún no se ha sabido nada del caso, peor aún los familiares del acaecido tuvo que salir del país por amenazas de algunos dirigentes del gobernó anterior del estado de Veracruz.

Así lo dio a conocer en exclusiva para Grupo Cantón don Efraín Martiz, padre de Gibrán. “Soltaron a los jefes de la policía de allá de Veracruz y nos estaban amenazando mucho, mi hijo Erik recibió amenazas por teléfono, a mí me dijeron que ya no le estuviera moviendo porque todavía me quedaban dos hijos. Así que mi familia y yo tuvimos que venirnos para los Estados Unidos. Del secuestro de mi hijo ya no ha habido avance, todo se quedó apagado”, dijo don Efraín.

Por fortuna, don Efraín aseguró que los fans siguen recordando a su hijo Gibrán, es por eso que su otro hijo Erik sacará en breve varios temas, que en su momento llegó a cantar Gibrán, a manera de homenaje. “Mi hijo Erik esta por sacar en estos días un par de temas que le gustaban mucho a Gibrán y que llegó a cantar. Los temas van a ir saliendo a través de las redes sociales y no son para lucrar”, dijo don Efraín.