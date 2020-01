¿Otro más que ni vieron ni oyeron?

MAESTRO, AMLO PRESUMIÓ QUE YA TIENE CREDENCIAL DEL INAPAM

-Ya se había tardado, nos la dan a los 60… El presidente citó que estados que no se adhieran al Insabi no tendrán recursos adicionales en salud. -Una sola sopa: o te adhieres, o no hay postre… Obrador propuso a María del Rocío Vargas, exasesora de Bartlett, como consejera de administración de la CFE. -Al que debería jubilar es a don Manuel, porque a la dama no tardan en lloverle memes calificándola de “cómplice”. La UIF acusó a Mauricio Moreno, exdirector de procesos legales, de operar en favor de Javier Duarte para reducir su condena. -¿Actuó solo o por órdenes de muy arriba? ¿Osorio y Peña ni lo vieron ni lo oyeron? ¿El chino Chong va a seguir negando que no pactó con El Porky mayor? La FGR y el GCDMX pidieron a la Interpol ficha roja contra León Trauwitz y Raymundo Collins, respectivamente. -Mientras un juez $uelta a Fernando Javier Linares, ex titular jurídico del INVI; con ese “fuego amigo” de juece$ vendido$… El gobierno federal busca imponer un impuesto especial a los ultrarricos. -Que les cargue la mano a empresarios que despojaron a trabajadores, ofreciéndoles cuentas de vidrio en vez de oro. La Cámara de la Industria Panificadora pide aumentar el costo del pan. -No tiene llenadera: ¿qué no subió a $1.80 el precio del