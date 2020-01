BTS regresa con “Black Swan”; fanáticos crean el #BlackSwan_Challenge 

Ciudad de México.- ¡BTS está de regreso! hoy liberaron su pre-sencillo Black Swaw el cual forma parte de su nuevo álbum ‘Map of the soul: 7‘ el cual será estrenado de manera oficial en febrero.

A tan solo unas horas de su estreno, el grupo publicó el MV de “Black Swan“, el cual ya tiene más de 8 millones de visitas y cuenta con una coreografía artística interpretada por la compañía MN Dance.

BTS enloqueció a sus fanáticos de todo el mundo, en México desde hace ya unas horas se mantiene como tendencia en Twitter.

En redes sociales, las fans de coreanas tuvieron la iniciativa de crear un nuevo challenge para apoyar a BTS con “Black Swan“, su comeback a la industria.

Se trata de realizar un divertido y gracioso movimiento que hace referencia a la pose del cisne en los pilates . Los K-ARMY publicaron videos vistiendo chamarras negras y disfrutando el momento.

Pd. No sé de cuando es, parece antiguo #흑조챌린지 #BlackSwan_Challenge

BANGTAN no podía quedarse atrás y se unió al challenge 😂😂

No, que vergüenza tengo ahora de subir esto. Yo no tengo un saco negro largo so, toca ingeniárselas.#흑조챌린지 #BlackSwan_Challenge

— ↱ᵈⁱᵃⁿᵃ-⁷🌾🇨🇴