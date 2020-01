Amor, llaves y mucha pasión

Ciudad de México.- Daga y Tessa Blanchard viven una mágica historia de amor que la han llevado hasta los cuadriláteros, pues cada uno por su lado brilla con luz propia y como mancuerna ni se diga, pues se han compenetrado perfectamente para enfrentar a sus rivales en los relevos mixtos. Entrevistados en exclusiva por Grupo Cantón, el mexicano y la estadounidense se mostraron muy contentos de llegar por primera vez juntos a presentarse en la Ciudad de México y medirse al elenco de la AAA.

“Me siento muy feliz de llegar a la Ciudad de México. Creo que es importante para Impact Wrestling venir a estas funciones a México a exponer el producto, porque México es un país cien por ciento de lucha libre. A parte venimos en una etapa muy importante de nuestras vidas, como es el hecho de habernos comprometido en matrimonio y qué Tessa haya hecho historia obteniendo el campeonato máximo de Impact Wrestling venciendo a Sami Callihan. Es un hecho histórico porque en la lucha libre a nivel mundial, ya que ninguna mujer le había ganado un campeonato a un hombre, me siento pleno en mi vida personal y profesional después de habernos comprometido a finales del año pasado y ahora que ella trae el cinturón son dos bendiciones que tenemos en casa”, señaló Daga.

EL UNO PARA EL OTRO

Tessa aseguro que tienen una magnífica oportunidad de hacer historia, como una de las parejas que no solamente están unidas por la lucha libre sino también en el plano sentimental porque llevan una relación de pareja formal.

“Es más divertido y más fácil vivir y trabajar juntos en esto; siempre hemos sido equipo arriba del ring y también juntos abajo, eso nos ayuda bastante porque hacemos juntos lo que nos gusta” señaló. Por su parte, Daga agregó que siempre entrenan juntos en el gimnasio y arriba del ring.

“Ella (Tessa) me ayuda mucho con el estilo americano y yo le ayudo con la lucha libre mexicana, entonces nos retroalimentamos mutuamente; de hecho hay gente que ha venido de otros lugares a la casa donde nosotros vivimos para entrenar y se que dan, por lo que también apoyamos a los nuevos talentos”, explicó.

UN PARTEAGUAS

Sobre la contribución que hizo para revolucionar la lucha libre mexicana, al rebelarse y negarse a pertenecer a una sola empresa, Daga se mostró satisfecho que muchos luchadores con talento lo hayan imitado.

“Me siento satisfecho que los demás compañeros me ven como el parteaguas de esa liberación, porque a veces me decía yo mismo que no me iba a colgar la medalla, pero yo conozco a Fénix y a Pentagon desde que comenzamos y ellos tenían un estilo diferente, de los pioneros en salir y arriesgarme a enfrentar otros retos sin el apoyo de una empresa fui yo; después estuvo Penta, Abismo Negro Junior, Fénix y ahora se han “rebelado” más, Garza, Rush, Dragón Lee, Bandido, Flamita, se ha vuelto el pan de cada día en la lucha libre mexicana y me da mucho gusto, porque hay mucho talento mexicano, pero deben de seguir preparándose, porque hay jóvenes muy buenos pero deben saberse manejar como profesionales y seguirse preparando, eso seguirá abriendo mucho más las puertas a la lucha libre mexicana en todo el mundo. Hay gente que nos adaptamos muy bien a los diferentes estilos como Bandido y Flamita que están firmados con Ring of Honor (ROH) estoy yo en Impact y los Lucha Brothers (Pentágón y Fénix), también están Los Garza en la WWE, Andrade y Mysterio y entonces es cuestión de adaptarte para ser un luchador completo”, externó.

Confió a los nuevos valores que para ser un luchador completo se deben preparar en el gimnasio, en el levantamiento de pesas y arriba del ring. “Debemos prepararnos mentalmente y también en teoría, porque esto es una carrera al final no es sólo un deporte. Profesores de la vieja escuela como El Negro Navarro y toda esa gente con la que entrené aquí en México me decían que “para ser luchador primero hay que parecerlo”

MUNDIAL DE LUCHA LIBRE

Tessa y Daga señalaron que con toda esa apertura que ha habido en la lucha libre a nivel mundial, cada vez está más cerca la posibilidad de que se realice un Copa del Mundo como se hace en el futbol. “Sería algo muy interesante y habría una cantidad considerable de buenas luchas y yo creo que sería algo muy bueno”, explicó Tessa. Daga la secundó en ese sentido y aseguró que “es una idea muy buena que no habíamos pensado nosotros, pero yo creo que sería algo muy interesante y cada empresa podría escoger a sus representantes, podría haber llenos impresionantes en cualquier lugar donde se hiciera”. Finalmente, aseguraron que como pareja les gustaría enfrentar a Calixto y su esposa o a Charlotte y Andrade, pues son duelos que la gente les pide a través de las redes sociales. Sobre la posibilidad de que Tessa regrese a las filas de la WWE ella explicó que aún no hay nada seguro.

“No sé porque no tenemos seguro el mañana, no sé qué vayamos a hacer mañana, lo único que sí sé es que voy a tomar la decisión que me haga más feliz”, dijo la flamante campeona de Impact, quien agregó que lo que más le interesa ahora es defender ese campeonato contra hombres o mujeres, pues ya demostró que puede ganarle a quien sea y está lista para cualquier clase de reto.