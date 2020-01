Wendy Williams es criticada tras burlarse del labio hendido de Joaquin Phoenix

Ciudad de México.– La presentadora norteamericana Wendy Williams fue fuertemente criticada en redes sociales luego de que se burlara del labio leporino del nominado al Óscar Joaquin Phoenix.

Durante su programa The Wendy Williams Show, la conductora comenzó hablando subre la mirada del actor, sin embargo, concluyó con comentarios desafortunados sobre el labio leporino del actor.

Tras sus acciones, Williams fue acusada de insultar a personas con paladar hendido, calificando su broma como “pésima” y “ de mal gusto”.

La portavoz de la Asociación de Labio y Labio Leporino y también conductora, Carol Vorderman dijo que los comentarios de Wendy eran “vergonzosos ¿Tienes idea del dolor y las operaciones que un niño con hendidura debe atravesar a medida que crece?”.

As Ambassador for Cleft Lip and Palate Association @CLAPACOMMUNITY I really am disgusted by this @wendywilliams.. Mimicing a cleft lip, and making a joke about it, is disgraceful. Have you any idea the pain and operations a child with cleft must go through as they grow? Please RT https://t.co/bINZItpWgI

— Carol Vorderman (@carolvorders) January 9, 2020