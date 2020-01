Verdades y mentiras de Danna Paola

Hice pesquisas. No crean todo lo que leen. Danna Paola no pidió dinero para regresar a La Academia como publican algunas páginas de chismes, ella tiene un contrato y es profesional. Y sobre el Juguetón, alguien cometió un error de logística. Resulta que la producción la quería para cerrar el concierto en la noche, pero ella debía viajar a Puebla después de su actuación pactada -según su equipo-para la apertura en la tarde, y entre los dimes y diretes finalmente no llegó. Pero la relación con su producción es buena, y al final, el saldo es que ella subió dos millones de seguidores con la polémica, cifra que ninguna celebridad desprecia, pues se traduce en signo de pesos.

Angelique Boyer ¿regresa?

Para los fans de la famosa actriz francesa, es verdad que el nombre de Angelique Boyer está en el escritorio de la productora Giselle González para su próximo proyecto. Pero aún no está decidido. Faltan algunos filtros. Este fin de semana comienza el casting de la producción, así que estén atentos.

Mucho movimiento en Televisa

Aunque suene apresurado, Rosy Ocampo recién estrena su nueva historia este lunes (Vencer el Miedo), pero terminaron de grabarla en noviembre del año pasado y por eso ya está comenzando con la pre-producción de lo que será la siguiente teleserie. Por otra parte, me cuentan que también la oficina del productor Nacho Sada comienza a tener movimiento para un nuevo proyecto. El último fue Sin Tu Mirada en el 2018, antes de todos los cambios de contratos que se dieron en la televisora.

Notas y más notas…

La producción de Juan Osorio graba este fin de semana capítulos finales de Soltero con Hijas, que terminará al aire a finales del mes de febrero… Aquí termino, la próxima semana más nombres…