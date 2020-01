Para Memo Villegas fue una sorpresa el éxito del sketch “Harina”

Like

Con más de 46 millones de reproducciones en menos de cinco meses, el video Harina, protagonizado por el actor Memo Villegas, fue el más visto en 2019 en una plataforma de videos.

Este suceso tomó por sorpresa a su protagonista, quien no imaginó el resultado, sin embargo, está encantado: “Me sorprende que de pronto por un sketch de tres minutos te vuelvas más conocido que por toda una carrera de trece años, no digo que esté mal, que no esté contento con ello, ni que prefiera que hubiera sido al revés”, dijo en entrevista con Notimex.

La imagen de Villegas como el teniente ávido de saber si el cargamento que encontraron era o no cocaína, propició que fuera identificado como un actor de comedia, aunque él mismo se reconoce apto para cualquier género en el que pueda mostrar la disciplina que logró en los escenarios teatrales.

Harina pertenece a la serie de videos realizados por el equipo mexicano Backdoor, un grupo de creativos encargados de adaptar las producciones de Porta Dos Fundos, un proyecto originario de Brasil que lleva siete años disfrutando del éxito de su comedia sin filtro, misma que llegó a México con la intención de ser replicada de pies a cabeza.