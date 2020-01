Ludwika Paleta gran ausente en Chicago

Like

El pasado miércoles se cumplieron las primeras cien representaciones de la exitosa obra Chicago en el Teatro Telcel de la CDMX, sin embargo, la gran ausente fue la guapa Ludwika Paleta, quien fungiría como madrina de revelación de la placa. El problema fue que la actriz se reportó enferma através de sus redes sociales y pidió una discculpa por no poder acudir a la puesta musical.

“Me puse filtros para no verme tan mal, pero quiero disculparme porque me siento mal, me duele al cabeza y la garganta”, fueron las palabras que dijo la artista en un video, a través de su cuenta de Instagram, a manera de disculpa.

Los que sí asistieron al evento, fueron Lolita Cortés, Faisy y Mariana Garza. “Esta es una obra que yo tuve la oportunidad de ver hace muchos años, cuando supe que estaría de vuelta me dio pavor que se quedara corta, sin embargo, superó mis expectativas y me alegra el alma ver en el escenario a un gran elenco reunido y haciendo magia”, dijo Lolita Cortés.

Cabe destacar que Angélica Vale se integrará pronto a la obra interpretando a la Madrota