Horóscopos para este viernes 17 de enero por Yamarash

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Libra usa piedra iman para atraer todos tus anhelos.

ARIES

(marzo21/abril20)

Descubres horizontes que abren posibilidades de cambios importantes que debes aplicar para poder mejorar. No dejes para mañana asuntos que debes atender hoy mismo para poder cumplir tus deseos.

TAURO

(abril21/mayo21)

Tome el tiempo para poder hacer actividad física que active tus sentidos que te hagan llenar de energía y vitalidad. Descubres complicaciones que pueden provocar conflicto dependerá de tu habilidad intelectual para poderlo solucionar.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Deja que tu carisma conquiste a las personas indicadas influyen las relaciones sociales que puedan consolidar vínculos que te convengan y te hagan crecer. No descuides tu apariencia física y cuida lo que comes para mantenerte saludable.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Los cambios son importantes para poder atraer bienestar y progreso no dudes en efectuarlos aunque salgas de la rutina. Tendrás que poner atención a las señales del universo para conocer a la persona con la que podrás entablar una relación sentimental.

LEO

(julio23/agosto22)

Se despierta un gran interés por actividades diversas que pueden traer motivación y alegría. Aunque parezca imposible debes aplicar nuevas estrategias para obtener otro resultado. Debes de soltar el pasado y concentrarte en el presente para construir un exitoso futuro.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Deja que sólo fluyan las cuestiones más ambiciosas aplicando tu dinamismo y entusiasmo todo se va a dar como lo mereces. Disfruta al máximo de la mejor compañía y todo va resultar a tu favor tal y como te lo mereces.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

No dudes en consolidar el compromiso con esa persona que tanto has pasado momentos agradables sólo escucha tu corazón. Si concentra tu energía y entusiasmo en tu trabajo va a fluir las entradas de dinero que van a poder solucionar tus deudas.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Momento de que te valores y que te pongas en su lugar a las personas que dudan de tus capacidades muestra que tienes todo para ser talentoso. No dejes que malas experiencias limiten tu futuro deja que todo se acomode conforme tus necesidades.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Suelta cuestiones que solamente están perturbando y te hacen entrar en crisis emocional concéntrate solamente en lo que te hace feliz deja que fluya solo lo mejor de ti.Renueva y muestra que tiene la capacidad de modificar aspectos que solamente estaban dañando y perjudicándote.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Tienes la capacidad para que la conciencia dictamine los errores y poderlos corregir es momento para hacer cambio de juicios y actitudes. Congenias de manera muy amable con las relaciones que se encuentran cercanas a ti.Tendrás que encontrar respuestas a las incertidumbres para sentir paz.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

No te quedes callado lo que te incomoda y de manera diplomática expresar todo lo que sientes y piensas. Muestra que tienes la capacidad para hacer las cosas de una manera correcta. No te involucres en asuntos que no te competen o te vas a meter en problemas.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Estás en el momento ideal para poder iniciar un romance y disfrutar del amor sólo déjate llevar. Tendrás la oportunidad de mostrar tus talentos y virtudes concéntrate en ser tú mismo.Vas a generar ganancias y dinero solamente si sigues con el mismo ritmo de trabajo.