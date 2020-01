Demi Lovato interpretará el himno nacional de EU en el Super Bowl LIV

Estados Unidos.- La NFL y Fox anunciaron que la cantante Demi Lovato será la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos el próximo 2 de febrero antes de la gran final de la NFL en el Hard Rock Stadium en Miami.

We are excited to announce @ddlovato will help us culminate our 100th season by singing the National Anthem at #SuperBowl LIV on @FOXTV 2/2! 🎤 🌴 🏈 pic.twitter.com/ASyW3i5pAP

— NFL (@NFL) January 16, 2020