Denuncian asesinatos y extorsiones

Cansados y molestos por la escalada de violencia que hay en su contra, así como por los 12 asesinatos que se han registrado en contra de sus dirigentes del comercio popular en los últimos meses, y por haberse negado a pagar extorsiones o cobro de derecho de piso, el Frente Alternativo para el Trabajo (FAT) anunció que marcharán junto al escritor y poeta Javier Sicilia denominada ‘por la Paz, Justicia y Dignidad’.

En voz de uno de sus dirigentes, en este caso Alberto Ramos, pedirán a las autoridades encargadas de velar por su seguridad y patrimonio “que se pongan las pilas, en la Fiscalía General de la Ciudad de México como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque ahí están los corruptos, los aliados de la delincuencia, esos que nos están masacrando sin miramiento alguno, nuestras familias están indefensas, nuestros compañeros son secuestrados, torturados, y amenazados por el grupo delictivo La Unión de Tepito”.

“Pero no solamente nosotros somos los afectados, sino todos los capitalinos debido a que todos los días hay robo de vehículos, a casas habitación, en el transporte público, violaciones en contra de nuestras mujeres, asalto a transeúntes, asaltos a mano armada tanto en restaurantes, cafeterías e incluso en iglesias o hasta en las peluquerías, nadie se salva”.

Y agrega: “entonces queda claro que de nada sirven las reuniones que se realizan temprano para coordinarse en el tema de la seguridad, no hay avances, no existe estrategia alguna para acabar con este cáncer”.

Alberto Ramos, asegura que durante la manifestación “estaremos decenas de asociaciones de comerciantes en vía pública que tienen presencia en las 16 alcaldías”.

Asegura que el alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, “sólo es una figura de ornato, no puede con los grupos delictivos, se lava las manos al decir “no tengo control de la policía, no puedo disponer de ellos”, eso no es posible que busque alternativas, basta de pretextos”. De acuerdo a encuestas que hacen los organismos empresarial y privado sobre la seguridad, asegura que esta alcaldía es una de las más inseguras.

“El alcalde está para servir, agregó, y dar respuestas no puede seguir evadiendo la realidad mientras a sus gobernados los matan día a día. Los afectados consideramos que es tiempo que el Gobierno local, y federal, así como el Congreso de la capital como el de San Lázaro trabajen como uno sólo; los primeros poniendo orden y los segundos elaborando leyes con penas más severas para detener a los infractores de la ley como la pena de muerte o cadena perpetua”.

Asimismo, dejó en claro “estamos cansados de pagar con sangre la ineptitud de las autoridades. Su obligación es velar por los mexicanos, que ya paren los asesinatos, que ataquen duro a los grupos delincuenciales y mafias como La Unión Tepito o los diferentes cárteles que abundan en el país.

Sin duda, dijo “es importante que hablen con la verdad, que dejen a un lado las mentiras y den resultados .Ya llevan un año de aprendizaje, es tiempo de resultados”.

La nueva marcha por la Paz, Justicia y Dignidad partirá de la ciudad de Cuernavaca el próximo 23 de enero con destino a Palacio Nacional, se espera que llegue el día 24 al poblado de Coajomulco y el 25 a la Ciudad de México. Un día después, a las 9 de la mañana, saldría de la Estela de Luz.