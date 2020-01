Un asalto más con el mismo “modus”, asaltan a diputado de Morena al salir del banco

Ciudad de México.- Emmanuel Vargas, diputado de Morena en el Congreso de Ciudad de México, fue asaltado al salir de Towncenter El Rosario, plaza comercial ubicada en la Alcaldía Azcapotzalco.

A través de redes sociales, Vargas explicó en un video que al salir de la sucursal alrededor de las 4:30 de la tarde, dos personas a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le pidieron “exactamente la cantidad que había retirado”.

Este tipo que seguro está coludido les dio aviso a las ratas para que me quitaran el dinero que retire en la caja me pidieron exactamente lo que retire. #TownCenter #Azcapotzalco agradezco a los oficiales que me brindaron el apoyo. pic.twitter.com/ekcZV9DsJz

— Emmanuel Vargas Bernal (@Emmanuel_CDMX) January 13, 2020