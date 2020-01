Irán detiene a primeros involucrados en derribo accidental de avión

Tehéran.- Irán informó que varias personas relacionadas con el derribo accidental del avión de pasajeros ucraniano en el que no hubo sobrevivientes, fueron detenidas, sin precisar cuantos o quienes fueron los implicados.

La revelación se anunció tras la tercera noche de protestas derivadas de la caída del avión pues autoridades son acusadas de tratar de ocultar las causas del siniestro.

En un principio las autoridades negaron estar relacionadas con la caída del avión, sin embargo, el sábado reconocieron su responsabilidad en la catástrofe del vuelo PS572 de Ukraine International Airlines, derribado por error el 8 de enero con un misil iraní y que causó la muerte de sus 176 ocupantes.

Por su parte, el presidente de Irán, Hasán Rohaní, describió el suceso como un error “doloroso e imperdonable” derivado de la agresión estadounidense por la muerte en Bagdad del general Qassem Soleimani.

“Para nuestro pueblo es muy importante que cualquier persona que haya tenido culpa o haya sido negligente en este asunto sea llevado ante la justicia”, dijo Rouhani en un discurso retransmitido por televisión.

Iran's President Rouhani says the operator who accidentally shot down the Ukrainian passenger plane is not the only person culpable.

"Because I am somewhat familiar with the issue of air defence, I can say that one individual cannot be the only one responsible in this story" pic.twitter.com/msLNJcN3fy

— BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 14, 2020