Billie Eilish grabara tema principal de James Bond: No time to Die

“No Time To Die” fue escrita y producida junto con su hermano mayor Finneas, y con tan solo 18 años, Billie Eilish, se convierte en la artista más joven de la historia en escribir y grabar una canción de James Bond.

Eilish lanzó su disco debut When We Fall Asleep, Where Do We Go? el año pasado, con el cual es candidata a seis premios Grammy (incluidas las categorías de álbum del año, canción del año, grabación del año y mejor nuevo artista) en la gala que se celebrará el 26 de enero en Los Ángeles, California.