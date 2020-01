“Mi marido es muy generoso y viajamos todo el tiempo… Nos conocimos en un viaje”

Shanik Aspe, veo tus fotos viajando por el mundo, ¿Mauricio Diardi, tu marido, nombrado como uno de los mejores abogados penales mexicanos, te compra lo que quieres?

“Sí, es muy apapachador y generoso conmigo, se sabe divertir, no me quita mi dinero, le encanta que viajemos muchísimo y nos conocimos viajando, yo trabajando en el mundial de Brasil y el disfrazado de balón con la bandera de México amarrada de capa de Superman, les pedí a él y a sus amigos una porra para la tele y dijo una grosería y le reclamé: -Yo estoy trabajando, este payaso no me viene a insultary su amigo me pidió:-Tú y tu prima siéntense con nosotros en primera fila junto a la cancha-. En eso, México mete gol y Mauricio me planta un beso en la boca a la fuerza y yo le tire la cerveza en la cara pero me dijo: -Tienes ojos muy bonitos, me llamo Mauricio, ¿empezamos de cero?- Nos casamos y en octubre cumplimos 3 años casados”.

¿Tu esposo es muy sexy en el amor?

“Yo soy más sensualona que él, sé que hay gente que se disfraza con ropa cachonda pero a él eso no le llama la atención, dice que cuando más le gusto es con leggings, playerita y haciendo ejercicio, y yo le digo: – Lo que tú quieres es que nadie me volteé a ver- Yo pienso que me cela porque soy súper celosa, pues fui traicionada, engañada y me volví insegura y sufro pero él lo ve muy sencillo dice: -Si me engañan me hacen un favor y no era para mí”.

¿Te vieron patinando sexy en hielo con súper patines?

“Aprendo a patinar con mis súper patines, a mi marido le apasiona esquiar en nieve y quiero compartir con él pero los trancazos son fuertes y lo hago como Power Ranger, con rodilleras y pomperas.”

¿Cómo te llevas con tu suegra?

“Me saqué la lotería, Vicky es una tipaza, me acepta como soy, me sigue en mis redes sociales y eso que subo fotos en bikini, me da muchos regalos, dice que le hizo falta una hija y es mi gran compañía, pues vive en México y mi mamá en la Riviera Maya”.

¿Si no pudieras tener hijos, adoptarías?

“No está en mi ADN ser mamá a cualquier precio, me encantaría tener gemelos pero meterte a un tratamiento por el capricho de tener gemelos con un embarazo de alto riesgo se me hace egoísta, creo que por más tratamientos que hagas si la ciencia te permite tener familia es que Dios lo quiere”.

¿Le vas a poner a tu hija Shanik?

“No, las que estamos en el medio artístico traemos un estigma, tal vez a una nieta pero no a mi hija pero mi esposo quiere ponerle Mauricio”. Concluyó mi bella tocaya Shanik Aspe.