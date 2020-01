La antidemocracia sindical, prohibida: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó durante su habitual conferencia de prensa mañanera, que su gobierno tiene “la obligación de proteger la vida de todos los mexicanos”, al registrarse de nueva cuenta amenazas a periodistas por parte de grupos sindicales que buscan las dirigencias.

“Ya no se va a permitir la antidemocracia en los sindicatos, ya no hay tolerancia, ya no hay sindicatos predilectos, líderes predilectos”, dijo el político nacido en Macuspana, Tabasco.

Además agregó que la carta magna estipula la democracia sindical, al reiterar que se va a cumplir la Ley laboral, en cuanto a la elección de los líderes sindicales, a través del voto de sus agremiados trabajadores.

“La Constitución establece la democracia sindical, la ley laboral -que se va a cumplir- tiene, entre otros mandatos, el que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes”, sostuvo el titular de la nación desde el epicentro de la política mexicana, Palacio Nacional.

El jefe de la nación agregó que existe “una efervescencia” de quienes quieren ocupar los cargos de dirigentes sindicales, al reiterar que “ya no se puede estar pensando en reproducir el mismo modelo: el ‘quítate tú porque quiero yo’”, agregó.

Por ello, el Presidente criticó la falta de propuestas de quienes quieren ocupar una dirigencia sindical.

“No he escuchado a los candidatos a ocupar los liderazgos en los sindicatos que planteen cómo van a ayudar a los trabajadores, cómo van defender a los trabajadores”, expresó el mandatario desde el salón de tesorería.

Además, López Obrador reveló, sin dar nombres, que incluso van con él a pedirle que los recomiende “para ver si ellos salen de dirigentes, pensando que es lo mismo, ya no”.

“Va a haber elecciones libres, limpias, van a ser los trabajadores que con el voto libre, secreto, directo van a elegir a sus representantes”, expresó el titular del Ejecutivo federal.

En la edición número 2874 de Diario Basta!, se publicó que extrabajadores electricistas “le toman la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado de manera reiterada que no se solapará más a los líderes sindicales corruptos”, al exigir cárcel para Martín Esparza, Flores, el “autoproclamado” secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).