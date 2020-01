Belinda cae en cama por influenza H1N1

Like

Luego de que el pasado viernes Belinda anunció con bombo y platillo a sus fans que se encontraba feliz de festejar sus primeros 20 años de carrera, ahora resulta que en la madrugada de este domingo se puso mal, pues compartió a sus seguidores que padece influenza H1N1. La noticia pronto se regó como la pólvora entre todos sus fanáticos, quienes rápidamente inundaron las redes sociales para desearle su pronta recuperación.

Sin embargo, la cantante no la está pasando nada bien, pues fue diagnosticada con esta peligrosa enfermedad. La intérprete de origen español empleó sus historias de Instagram y su cuenta de Facebook para comunicar a sus fans y medios que tuvo que cancelar varios eventos porque padece influenza H1N1, en especial una presentación que tenía en Guanajuato.

“Por causas de salud no podré presentarme en el evento programado para la Feria de Nuevo León”, explicó la cantante.

En el texto, la intérprete también afirmó que su médico de cabecera le diagnosticó una infección ocasionada por el virus, por lo que posteó. “Lamento mucho no estar en condiciones idóneas para asistir y deseo profundamente poder reunirme con mis fans de la ciudad de León (Guanajuato) muy pronto”, dijo la polémica cantante, quien recientemente se presentará como protagonista en la obra Hoy no me puedo levantar.