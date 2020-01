Pesadilla, la basura en Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO.– En diversas colonias de la alcaldía de Tlalpan, como Lomas de Padierna, Miguel Hidalgo 2a Sección, Magdalena Petlacalco y San Andrés Totoltepec, el tema de la basura se está volviendo en un problema de gravedad y de salud, porque los camiones, que antes pasaban una vez a la semana para recolectar los desperdicios inorgánicos y dos días para los orgánicos, en el mejor de los casos pasa solo una vez y recoge sin separar ambos tipos de basura.

A decir de los vecinos, quienes se acercaron a Diario BASTA!, hay casos más drásticos, como la colonia Lomas de Padierna, donde el camión recolector pasa cada tres semanas o incluso una sola vez al mes, igual pasa en la Magdalena Petlacalco, aseguró Lupita Flores.

Esto se debe a la falta de autoridad de la actual administración, pues los trabajadores no realizan su trabajo y no pasa nada, ya que tienen también cómo justificar su puesto, pero además les pagan con retrasos o incluso ya no dan los estímulos a los trabajadores.

Esta cadena de deficiencias y falta de orden la pagan los ciudadanos teniendo montones de basura en sus casas y en las calles, además de invasión de ratas por todos lados. Sin embargo, los trabajadores denunciaron que hay más de 10 unidades descompuestas, las cuales se encuentran en reparación desde hace más de seis meses debido a que la alcaldía no ha comprado las refacciones para su reparación.

Denunciaron que en muchas ocasiones, son los propios trabajadores quienes deben pagar las reparaciones de las unidades, comprar el diesel y hasta las llantas, para poder salir a trabajar, ya que el subdirector de Limpia, Neftalí Fernández Mendoza, hace caso omiso a las quejas del personal.

“Eso sí, cuando no se le pagan las cuotas que pide por el “alquiler” de los camiones, no permite que salgan a hacer sus recorridos, hasta que no se le entregue el dinero, las cuotas van de los 300 a los 500 pesos diarios, dependiendo la ruta que tenga el camión para la recolección”, expresó a BASTA! un chofer de camión, cuyo nombre se mantiene en reserva para proteger su identidad.