Ola de extorsiones telefónicas se extiende en la capital

Hugo Hernández

Ante la ola de extorsiones telefónicas registradas en la Ciudad de México, el Presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, urgió a las autoridades capitalinas implementar acciones conjuntas con el Gobierno Federal para que las y los capitalinos dejen de ser blanco de los delincuentes.

“Desde Acción Nacional hemos apoyado todas las medidas planteadas por el Gobierno de la Doctora Sheinbaum en materia de seguridad; ella presume de tener buena colaboración con la Federación, de tener muy buena relación con el Presidente, entonces pues que le ayude y trabajen juntos en beneficio de las y los ciudadanos. Que den resultados y no nos salgan con puros planes”.

Atayde Rubiolo consideró como prioridad, implementar una campaña en medios de comunicación masiva para evitar que un sector tan vulnerable de la población, como son los adultos mayores, sean víctimas de este tipo de fraudes.

“En estos casos, la información es vital para no caer en este tipo de fraudes, principalmente entre los adultos mayores, por lo que es imprescindible que a la brevedad, el Gobierno inicie una amplia campaña de difusión”.

Por lo que urgió al gobierno capitalino emprender una campaña en medios de comunicación para informar a la gente cómo no ser víctimas de este delito y además, fortalecer la cultura de la prevención.

“Celebramos la creación de la aplicación No + XT (No más extorsiones) pero es claro que la mayoría de las y los ciudadanos, no la conocen; es una buena propuesta pero necesita difusión para que sea una herramienta efectiva de prevención pero sobre todo de denuncia”, sostuvo.

Recordó que desde la llegada de la Dra. Claudia Sheinbaum al gobierno capitalino, sus habitantes han sido sumamente afectados por este tipo de fraudes telefónicos, lo que pone en evidencia la inacción de las autoridades en esta materia.

“Estamos conscientes de que es un problema que también corresponde a la Federación, pues es bien conocido por todos que las cárceles son los principales centros de extorsión telefónica a través de sus call centers, pero debe haber una plena coordinación entre las autoridades capitalinas y federales para detener este flajelo”, insistió.

El líder del PAN capitalino dijo que seguirá siendo crítico y propositivo así que la propuesta de Acción Nacional es clara:

Impulsar espacios de reclusión que permitan la separación de reos y evitar la sobrepoblación en los penales; garantizar el funcionamiento efectivo de bloqueadores de señal de redes de telefonía desde el interior de los reclusorios y aplicación de sanciones a su incumplimiento así como la simplificación del procedimiento de denuncia para delitos menores.

“Es momento de que el gobierno cumpla su palabra empeñada de proteger a los sectores más vulnerables; la curva de aprendizaje ya pasó, ahora hay que actuar y responder sobre un delito que en muchos de los casos inician desde las cárceles federales”, concluyó.