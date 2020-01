Migración y aduana aeroportuaria de mal en peor

EN AÑOS ANTERIORES, SE VISLUMBRÓ UN IMPORTANTE AVANCE EN LOS PAPELEOS

En años anteriores, se vislumbró un importante avance en los trámites migratorios del aeropuerto en la CDMX, se agilizó la atención e inclusive se instalaron equipos de vanguardia para facilitar el ingreso al país; inexplicablemente se suspendieron, este hecho coincidió con el cambio de gobierno, prescindieron de empleados capacitados, su lugar lo ocuparon inexpertos y torpes; ante tal medida los nuevos trabajadores del área migratoria, sin capacitación ignoran los procedimientos técnicos y operativos, se caracterizan por tener un trato déspota para las viajeros; incluso, si alguien pretende realizar una queja, salta a la vista su molestia y altanería. Anteriormente se otorgaba confianza al viajante, al regresar a México, en caso de no tener nada que declarar se agilizaba el trámite aduanal, omitiendo revisiones sin sentido, como se hace en cualquier parte del mundo.

Ahora, esto se terminó, los vuelos provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, Europa, Asia y América del Sur son estrictamente revisados, incluyendo el equipaje de mano; no nos oponemos a los sistemas de revisión de seguridad en cambio, nos manifestamos contra la forma y malos tratos cotidianos y recurrentes de empleados agresivos.

Por todo lo anterior, se ha generado un ambiente adverso en el aeropuerto capitalino y sus dos terminales aéreas; resulta inexplicable comprender la forma en que un gobierno promueve la desconfianza y el conflicto social, el cual no tiene el discernimiento para asimilar que todo esto se va a revertir; no han querido entender que no se debe gobernar dividiendo y sembrando odio en la población.

Abrigamos la esperanza de que esto cambie y que los gobernantes reflexionen y olviden su rencor.