Karol G y Nicki Minaj “despechadas”

Las cantantes curvilíneas Karol G y Nicki Minaj están de manteles largos con su primer video juntas, “Tusa”. Se trata de una palabra coloquial que en Colombia significa despecho. Desde su salida hace un par de días, el tema se ha convertido en una bomba musical, pues los fans lo han bajado de las plataformas digitales por montones.

La pegajosa rola fue producida por Ovy on the Drums y escrita por el mismo con la colaboración de Karol G, Nicki Minaj y Keytin. “Haber colaborado en ‘Tusa’ con Nicki Minaj fue algo que no me imaginaba y quise mantenerlo así para mis fans. La colaboración y canción significan más de lo que yo podría describir en palabras. Espero que todos disfruten ‘Tusa’ así como Nicki y yo disfrutamos creándola”, dijo Karol G en entrevista.

Respecto al video, fue filmado en Los Ángeles y dirigido por Mike Ho de Cinema Giants, el cual nos brinda un vistazo intimo al fantástico mundo de Karol G y Nicki Minaj, en donde viven en un mundo de color de rosa, en donde hay diamantes rosados por todos lados, unicornios blancos y lujosos escenarios, o sea un mundo de ensueño para cualquier adolescente.