Justin Bieber padece LYME

Justin Bieber les dio una terrible notica a sus fanáticos, pues ha revelado que padece la enfermedad de Lyme, una afección infecciosa que se contrae por la picadura de garrapatas, así como mononucleosis infecciosa. El artista de 25 años, decidió hacer público su condición médica para responder a quienes le criticaban por su aspecto físico. Recordemos que Thalía padece el mismo mal y que hasta realizó una campaña en la que sus seguidores se tenían que aventar una cubeta con hielos en la cabeza.

“Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme”, escribió el cantante canadiense en su Instagram.

Además agregó. “No sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud”, continuó. No obstante, Bieber ha querido calmar a sus seguidores más fieles: “Han sido un par de años duros, pero estoy teniendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que de momento es incurable, y volveré mejor que nunca”, posteó el joven artista pop.

Además, Justin ha aprovechado este anuncio para promocionar su próximo proyecto: “Todo esto será explicado en una serie documental que pronto colocaré en YouTube. ¡Se podrá saber todo lo que he estado combatiendo y superando!’, añadió el artista.