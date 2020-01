El misterio de un cerebro “intacto” de un hombre de la prehistoria

Un gran misterio se resuelve en este momento, ya que increíblemente el cerebro de un hombre que vivió hace 2600 años se conservó hasta nuestra actualidad. Las nuevas pistas que este hayazgo puede dar a la cienca son insospechadas.

La investigación fue precedida por el hallazgo en 2008, cerca del pueblo británico de Heslington, del cráneo de una persona asesinada hace más de dos milenios y medio, recoge el comunicado publicado en el portal Phys.org.

Para sorpresa de los arqueólogos, el cráneo contenía una pequeña cantidad de tejido cerebral. Los restos mortales del hombre reposaban en una fosa inundada.

New clues to help explain how a 2,600-year-old #brain survived to #moderntimes @RSocPublishing https://t.co/QqZCH9a9iD

— Phys.org (@physorg_com) January 8, 2020