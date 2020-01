Tragedia en Australia: rescatista se derrumba al ver su refugio para canguros destrozado

Desde hace semanas, Australia sufre una de las peores catástrofes al momento: Incendios descontrolados consumen gran parte de su ecosistema.

Muchos han sido los esfuerzos para contrarrestar las llamas y salvar la mayor cantidad de animales, quienes son los más vulnerables, pero parece que son muchas veces en vano.

Miles de refugios que se armaron para ayudar a los animales han sido consumidos por el fuego, entre ellos el santuario Wild2Free, el cual funcionaba desde el 2003. El lugar se dedicaba a rescatar canguros de la zona y rehabilitarlos cada que hiciera falta. Lamentablemente, hoy ya no existe gracias a los incendios.

Rae Harvey es la dueña y creadora del santuario, la cual se vio envuelta en una tormenta de fuego la semana pasada. La ubicación del refugio la puso contra la pared, entre las llamas y el agua de un lago. Para fortuna de Harvey, su vecino pudo salvarla a través de un bote. Durante la huida, Rae tuvo que dejar a la mayoría de canguros que se encontraban con ella.

“No pensé que íbamos a ser salvados, pensé que íbamos a quemarnos vivos. Cuando salíamos de la propiedad, el área en la que nos estábamos refugiando estaba en llamas”, declaró la mujer ABC.

Al regresar al lugar, encontró devastación y ruinas. Ella se derrumbó ante la escena:

“Pensé que todos iban a estar muertos. Había mucho humo y fuego y no pensé que iban a estar vivos. No podemos tratar a nuestros animales porque no podemos obtener los medicamentos que necesitamos para sedarlos. Necesitamos acceso a equipos médicos que no podemos obtener sin recetas, es una zona de incendio donde los productos no están disponibles y los animales van a morir”, dijo entre lamentos.