¿Qué pasó con Danna Paola y el Juguetón?

Sin duda, Danna Paola se equivocó al no presentarse en el escenario del Juguetón. Estaba muy reciente su conflicto con Gibrán, un alumno de La Academia, y probablemente no quiso enfrentar los cuestionamientos de los medios de comunicación. Pero más allá de la críticas a favor y en contra de su enérgica reacción, y que eran tema de controversia para la prensa, a Danna Paola se le olvidó que no se deben mezclar la cosas. Dejar de lado el Juguetón, es ignorar una causa social a favor de los niños. El compromiso estaba pactando semanas atrás. Y su decisión es un paso atrás en el manejo de su imagen pública.

¿Y la bioserie de Gloria Trevi?

Para empezar el año, una fuente cercana me dijo que no se haría la bioserie sobre Gloria Trevi. Sin embargo, la productora Carla Estrada en el cumpleaños de Fernando Carrillo, declaró a mi programa de radio que el compromiso está firmado. Y que si se hará. El dilema es ¿cuándo? ¿o quedará pospuesta de forma indefinida? Es un tema muy sonado, controversial, que exige un tratamiento que involucre a todas las partes. Ver solo una cara de la moneda no ayudará a nadie.

Influenza, también en la tele

Cierro mi columna, hablando de los estragos de estos fríos de invierno en la Ciudad de México. En Venga la Alegría no estamos exentos. El Capi Pérez fue diagnosticado con influenza estacional unos días antes de Navidad y estuvo 5 días fuera de circulación, al regreso de vacaciones Sergio Sepulveda recibió el mismo diagnóstico y está recuperándose en casa. Y al cierre de esta columna Cynthia Rodríguez cayó también en cama y se está haciendo los estudios correspondientes. Así que todos a cuidarnos para no contagiarnos.

Notas y más notas…

Será en los primeros días de febrero cuando se den a conocer los nombres oficiales de los nuevos coaches de La Voz Azteca en su segunda temporada. Todo indica que Belinda repetirá… Por cierto, Omar Chaparro volverá como conductor de La Máscara en su segunda vuelta… Aquí termino, la próxima semana más nombres…